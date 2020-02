Beppe Vessicchio: chi è, Sanremo 2020, Le Vibrazioni, età, moglie

Giuseppe Vessicchio (detto Beppe o Peppe) è nato a Napoli il 17 marzo 1956 sotto il segno dei Pesci. Ha 63 anni. E' un musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore.

Quest'anno, sarà uno dei protagonisti del 'Festival di Sanremo 2020'. Dirigerà, infatti, il gruppo de Le Vibrazioni, in gara con 'Dov'è'.

È una presenza fissa alla kermesse festivaliera dal 1990, ricevendo nel '94, nel '97, nel '98, il premio come miglior arrangiatore; nell'edizione del 2000 viene premiato, sempre per gli arrangiamenti, dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d'orchestra: nel 2000 con Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 con Per dire di no di Alexia, nel 2010 con Per tutte le volte che di Valerio Scanu e, nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni.

Ha partecipato anche al programma 'Amici' scoprendo il tenore Matteo Macchioni.

E' felicemente sposato dal 1989 (dopo 12 anni di fidanzamento) con Enrica. La coppia ha una figlia Alessia che l'ha reso nonno della piccola Teresa.

Ha una passione per i papillon.

La sua barba folta è il tratto distintivo che l'ha fatto apprezzare dal grande pubblico. Non la taglierebbe per nessun motivo.

Si occupa della crescita di frutta e verdura.

Non è su Instagram o Facebook (anche se ci sono parecchi profili non ufficiali) ma è amatissimo sui social.

Luciana Littizzetto ha confessato, più volte, la grande stima che nutre nei confronti del maestro.