Fiore Argento: chi è l'ex fidanzata di Pietro Delle Piane

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Fiore Argento protagonista inconsapevole del Grande Fratello Vip per alcune foto assieme al fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane

Alfonso Signorini, stasera, nel corso della nona puntata del 'Grande Fratello Vip', in onda, stasera 3 febbraio 2020, su Canale 5, ha mostrato le immagini di Pietro Delle Piane, attuale fidanzato di Antonella Elia. L'uomo ha rivisto l'ex, Fiore Argento, sorella di Asia. Le foto incriminate, scattate 4 giorni fa, usciranno, domani, in edicola, sul settimanale 'Nuovo'.

Tra il compagno della Elia e la donna, si avverte la complicità, intesa di sguardi e una certa familiarità nei gesti.

Ecco il commento a caldo della concorrente del reality di Canale 5:

Elia: "Non ci credo. E' una delle ex di Pietro. Me la pagherai cara, brutto disgraziato. Guarda che faccia romantica. Me la paghi assai. So che è una sua ex. Ma vedi come si stringe. Io sapevo che non si vedevano da anni. Sapevo, però, che, ogni tanto si sentivano. Questo guardo di Pietro io lo conosco benissimo. Quando stava con me ha detto che si sentivano raramente. E ha sempre accusato me che ho un legame speciale con il mio ex fidanzato Fabiano di essere morbosa. Mi diceva di smettere di vedere e sentire Fabiano. Guarda che faccia! Questa me la paghi cara. Mi fidanzo con Aristide".

Si tratta di un ritorno di fiamma o di un'amicizia senza alcuna malizia?

Fiore è figlia del regista Dario e Marisa Casale. E' nata il 3 gennaio 1970 sotto il segno del Capricorno. Ha 50 anni.

Il suo profilo Instagram @fioreargent_o conta oltre 3500 followers.

