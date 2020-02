Lucia Bramieri: "Manila Gorio e il mio corteggiatore Antonello? Voglio tirarmi fuori da questa confusione" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Lucia Bramieri chiude ogni rapporto con il suo ultimo corteggiatore dopo le nuove rivelazioni a Pomeriggio 5

Oggi, a 'Pomeriggio 5', si è affrontato, per l'ennesima volta, il caso di Lucia Bramieri 'tradita' da un suo corteggiatore con Manila Gorio (con tanto di prova fotografica). L'uomo, in collegamento con lo studio di Barbara d'Urso, ha voluto chiarire, una volta per tutte, come sono andate le cose attirandosi, però, l'ira di Biagio d'Anelli e Patrizia Groppelli:

Corigliano: "Manila non abbia avuto modo di dire la sua su questa foto. Io avevo visto Manila dopo il lavoro in un bar a Bari. Quello non è un bacio. Stavo salutando Manila sulla guancia. Il fotografo ha aspettato per immortalare quel momento"

Groppelli: "Voi li avete chiamato i fotografi. Non siete Angelina Jolie e Brad Pitt. Lei ha bisogno solo della visibilità".

Corigliano: "Hanno tirato in ballo una donna che ha le sue storie. Mi dispiace. Lei è la mia più cara amica. Non è la mia fidanzata. Deve chiamare Letizia"

Groppelli: "Lei è il classico uomo che nasconde di avere un'altra relazione. Lei ha negato di avere una fidanzata".

Corigliano: "Lei sta giocando con le vite delle persone".

d'Urso: "Manila Gorio bacia, in bocca, tutti ormai. Chiunque viene qua, il giorno dopo, esce la foto con il bacio a Manila. Tu hai corteggiato Lucia Bramieri mandandole dei fiori, scrivendo un biglietto romantico...

Bramieri: "Non accettate corteggiamento da uomini impegnati"

Corigliano "Le foto non le ho pubblicate io. Manila l'ho chiamata anche molto arrabbiata. Ci lavoro da 3 anni. A me sembra strano che, nel giro di 24 ore, mi ritrovo fidanzato, corteggiatore, neo fidanzato ed ex in 24 ore. Non posso pensare che Manila mi abbia utilizzato per poter fare qualcosa".

Bramieri: "Voglio tirarmi fuori da questa confusione".

CLICCA SULLA FOTO IN BASSO PER VEDERE IL VIDEO COMPLETO.