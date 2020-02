Matteo Alessandroni, la rivelazione di Biagio D'Anelli: "Soffre la fidanzata ma anche un ipotetico fidanzato" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Le rivelazioni di Biagio d'Anelli su Matteo Alessandroni a Pomeriggio 5

Carmen Di Pietro, oggi, 3 febbraio 2020, ospite di 'Pomeriggio 5', è apparsa piuttosto arrabbiata con Matteo Alessandroni, il superboy protagonista dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip'. La showgirl, infatti, sembra non aver ancora digerito la smentita del personal trainer su un loro flirt avvenuto nato la scorsa estate:

Di Pietro: "Non lo conosco più. Avrei tante cose da dire. Mi auguro di non incontrare mai più questo signore sul mio percorso. Mi ha fatto tanto male. Per me non esiste più questa persona. Mi ha usata. Come se fossi la bugiarda di turno".

Groppelli: "Ultimamente ti ho visto solo con scappati di casa. Mi dispiace per te. Hai un ottimo cuore".

Biagio D'Anelli, presente in studio, ha rivelato un particolare shock sulla vita del muscoloso ragazzo:

D'Anelli: "E' una persona da evitare. Si è presentato nella casa del Grande Fratello come single, invece, era fidanzato. Non ha mancato di rispetto solo alla fidanzata ma anche ad un ragazzo fuori, una persona innamorata di lui. Non soffre solo la fidanzata ma soffre anche un ipotetico fidanzato. Usciranno delle cose e mi darete ragione".

Di Pietro: "Lui vorrebbe fare pace. Mi ha mandato un video selfie tramite account di amici che io blocco. Mi ha fatto chiamare anche da una persona importante. E' l'ultimo giorno che voglio parlare di lui. Auguro tutto il bene a questo ragazzo ma non lo voglio più vedere. Mi ha fatto fare un'estate terribile".

