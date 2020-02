Milla Jovovich è diventata mamma per la terza volta

Di dr. apocalypse lunedì 3 febbraio 2020

Terzo figlio per Milla Jovovich e Paul W. S. Anderson.

Diva di Resident Evil, la bellissima Milla Jovovich è diventata di nuovo mamma. Secondo quanto riportato da Us Weekly, infatti, Milla avrebbe partorito una femminuccia nella giornata di ieri. Per Milla si tratta del terzo figlio, 12 anni dopo Ever e 4 anni dopo Dashiel.

Al fianco dell'attrice, ovviamente, il regista e produttore Paul W.S. Anderson, suo sposo dal 2009. I due hanno lavorato fianco a fianco sul set in Resident Evil, Resident Evil: Afterlife, Resident Evil: Retribution, ne I tre moschettieri e in Resident Evil: The Final Chapter.

Nata a Kiev, Milla aveva prima sposato il regista francese Luc Besson, nel 1997, per poi divorziare ne 1999. I due hanno lavorato insieme ne Il quinto elemento e in Giovanna d'Arco. L'attrice ha tre film in uscita, ovvero Monster Hunter dell'attuale marito Paul W.S. Anderson, già completato, al momento in post-produzione e in uscita a settembre, Hummingbird e Corto Maltese, diretto da Christophe Gans.