Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu: notte di passione dopo la pace (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

Tra Pago e Serena Enardu torna il sereno nella casa del Grande Fratello Vip

Prove di riappacificazione tra Serena Enardu e Pago all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La coppia ritrovata, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un momento di grande intimità che ha acceso i commenti degli altri inquilini del loft di Cinecittà:

E dall’audio, qualche movimento di coperta e la censura del gf il secondo dopo... possiamo dedurre che Pago e Serena son felici di avere quella stanza #GFvip #GFvip2020 pic.twitter.com/MAqGFQQUuP — Mary Picons (@MaryPicons_) February 1, 2020

Molto esilarante il commento piccato di Paola Di Benedetto: "Secondo me, Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi, quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente".

Nelle scorse ore, i due gieffini si sono ritrovati a parlare di alcuni avvenimenti che li ha coinvolti, in maniera più o meno diretta, fino ad oggi:

Enardu: "Mi hai risposto malissimo, quel -ti voglio bene- te lo potevi risparmiare".

Pago: "E cosa ti dovevo risponde? Se ti voglio bene è vero"

Enardu: "Eri stato freddissimo, quando ho finito di leggere ho spento il telefono".

L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in queste ore, ha chiesto maggior chiarezza al cantautore per ripartire con maggior sprint: "Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone sta crisi? Nessuno ha mai detto, e nemmeno io, che tu hai la colpa di questa confusione. La fiducia mia è quella di avere fiducia in una persona che magari domani ci ricade e io non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male".