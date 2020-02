Ivan Gonzalez: la macchina della verità a Live Non è la d'Urso (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 3 febbraio 2020

La macchina della verità di Ivan Gonzalez a Live non è la d'Urso

Ivan Gonzalez, ospite, oggi, 2 febbraio 2020, di 'Live non è la d'Urso', si è sottoposto alla macchina della verità sotto lo sguardo vigile di Paola Caruso. L'ex 'Bonas' di 'Avanti un altro' ha confermato di aver ricevuto la solidarietà di molte donne che, come lei, si sono trovate nella sua situazione o che, in passato, sono state tradite.

Ecco le domande e tutte le risposte dell'ex tronista:

Quando hai conosciuto Paola eri attratto da lei? "No" FALSO

Dopo che tu e Paola vi siete incontrati a Pomeriggio 5 avete dormito nello stesso albergo? "No" FALSO

Quella sera tu e Paola avete dormito nella stessa camera? "No" FALSO "Ti giuro su mia madre che non abbiamo dormito nello stesso albergo"

Quella sera ti sei sentito male perché avevi bevuto troppi caffè? "No" FALSO

Siete rimasti assieme fino alle cinque del mattino? "No" FALSO"

Siete rimasti a vedere il soffitto tutta la sera come dice Paola? "No" FALSO"

Hai mai sedotto una donna per andare in tv? "No" FALSO "Oggi la macchina non funziona bene. Non è servita a niente. Io dico la verità".

L'ex naufraga propone di sottoporsi, la prossima settimana, allo stesso test con gli stessi quesiti.