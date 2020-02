Ettore Bassi, l'ex moglie Angelica Riboni: "Gli chiedo una presenza più costante per le nostre figlie" (Video)

Di Fabio Morasca domenica 2 febbraio 2020

L'ex moglie di Ettore Bassi è stata intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live.

Angelica Riboni, ex moglie dell'attore Ettore Bassi, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live.

Nei mesi scorsi, Angelica Riboni, in un'intervista concessa al settimanale Oggi, chiese al suo ex marito una presenza più costante per le loro tre figlie.

L'ex moglie dell'attore pugliese ha ribadito la medesima richiesta anche nel salotto televisivo di Canale 5.

L'intervista è iniziata con un riepilogo, a grandi linee, della sua storia d'amore con Ettore Bassi:

Ci siamo conosciuti in un'estate, negli anni 2000, è scattato un amore enorme. Sono arrivati subito le figlie... E' stato un amore travolgente. Nel 2008, ci fu una grande crisi che abbiamo superato e ci siamo sposati nel 2009. Ed è nata la piccolina... L'inizio della seconda crisi è stata nel 2016. La nostra figlia più piccola ha la sindrome di Down, è la caratteristica che la rende speciale.

Angelica Riboni non è entrata nel dettaglio, parlando delle motivazioni che l'hanno spinta a separarsi dall'attore. La Riboni, che decise di lasciare la propria carriera per dedicarsi al marito e alle loro figlie, però, ora vive un momento di difficoltà:

Ad un certo punto, è stato meglio separarci, in maniera civile. Ho detto, fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Le cose non sono cambiate e siamo arrivati alla separazione. Io ho fatto la scelta di dedicarmi a lui e alle bambine. Ho lasciato il lavoro, avevo una buona carriera. Ho lavorato con lui e per lui. Una donna si aspetta un sostegno e qualche forma di giustizia ma c'è una lentezza estrema nel sistema.

Angelica Riboni, quindi, vuole tornare a lavorare ed è per questo motivo che chiede al suo ex marito, una maggiore presenza per le loro figlie: