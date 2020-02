Domenica Live: il confronto tra Paola Caruso e Floriana Secondi (con Daniele Pompili e Moreno Merlo) (Video)

Di Fabio Morasca domenica 2 febbraio 2020

A Domenica Live, un nuovo confronto/scontro tra Paola Caruso e Floriana Secondi.

Paola Caruso e Floriana Secondi hanno avuto un nuovo confronto/scontro durante la puntata odierna di Domenica Live. Durante la lite, dalla parte di Floriana, abbiamo trovato Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso, mentre dalla parte della showgirl calabrese, abbiamo trovato Daniele Pompili, ex della vincitrice del Grande Fratello 3.

Floriana Secondi ha aperto le danze, ricordando al pubblico come si è aperta questa improvvisa faida con Paola Caruso:

Ho un compagno da 5 anni, con una persona completamente diversa da me. La sua famiglia non sta accettando questa mancanza di rispetto da parte di Paola. Io non volevo neanche prendermela con Paola, che mi sta simpatica. Io le avevo consigliato di non rispondere alle storie di Instagram di Moreno. Da qui, lei mi ha detto che non ho dignità. Lei mi ha accusato di avere le prove sulla litigata finta che avrei organizzato con Daniele fuori dagli studi. Così mi costringe a dire la verità su di lei.

Floriana ha portato a Domenica Live un vocale di un certo Christian, di professione calciatore, un uomo che Paola Caruso avrebbe frequentato mentre era fidanzata con il padre di suo figlio.

Paola Caruso ha riservato la medesima accusa a Floriana:

Chi sei tu, che non mi conosci e non ti ho mai visto, per parlare della paternità di mio figlio! Ma come ti permetti! Ti tenevi in casa il fidanzato della Pezzopane! Tu hai problemi con gli uomini, non io. Puoi offendere me ma non mio figlio!

Floriana Secondi ha minacciato di lasciare lo studio perché, per un attimo, ha creduto che la Caruso stesse parlando del padre di suo figlio.

Rivolgendosi a Daniele Pompili, invece, Floriana Secondi ha nuovamente parlato della sua sessualità, ricordando che è sempre stato solo lui a sostenere di essere stato un suo fidanzato.

La replica di Daniele Pompili è stata la seguente:

Tu stai dicendo che sono gay... Davanti a Barbara, ho detto ufficialmente che sono bisessuale. Non parlarmi sempre sopra! Oltre a te, ho avuto un'altra donna con cui ho avuto un rapporto di 4 anni.

Tornando a Paola Caruso, invece, la showgirl ha ricevuto altre accuse come quella di aver trattato male Fabiana Britto, la modella brasiliana nota per aver posato per Playboy, di aver trattato male sua madre durante il battesimo di suo figlio, e di aver bestemmiato durante l'Isola dei Famosi.

La Caruso ha replicato così:

Con Fabiana Britto, non sono stata violenta. Con mia madre, l'ho semplicemente spostata. Sull'Isola, non ho fatto nulla di male. Moreno, io con te, non voglio neanche parlare.

Moreno Merlo ha preso la parola, prendendosela sia con la sua ex che con Pompili:

Paola Caruso è la capostipite delle bugie. Capitano delle disgrazie nella vita e una sei stata tu. Sei una persona violenta, aggressiva, cafona. Daniele? Non lo calcolo neanche. Potete spegnergli il microfono... Se mettevate un passante, era la stessa cosa... Ma andate a timbrare il cartellino tutti e due! Io ho sempre fornito le prove di quello che dicevo. Paola non ha un atteggiamento da figlia amorevole. Io, mia madre, non la tratterei mai così. Sei la pallonara della tv italiana, sei una bugiarda cronica. Campi solo di bugie. Prendi in giro tutti, guadagnandoci anche.

Daniele Pompili ha accusato Floriana e Moreno di voler organizzare un finto fidanzamento ma la Secondi ha respinto l'accusa, andando di nuovo all'attacco: