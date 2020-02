Gerardina Trovato, la madre scrive a Domenica Live e smentisce ogni accusa: "Non ho mai voluto farla interdire" (Video)

Gerardina Trovato, dopo l'intervista concessa domenica scorsa a Live - Non è la D'Urso, è stata nuovamente intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live.

Alla cantante, durante la settimana, è arrivata la notizia dello sfratto dalla sua abitazione di Portopalo di Capo Passero, dalla casa dove viveva da tre anni.

In studio, Gerardina Trovato ha ribadito che l'unica persona ad averla aiutata è stata Caterina Caselli, colei che la lanciò con la sua etichetta discografica:

Lo sfratto? E' finito il bonifico di Caterina Caselli. Non sapevo chi chiamare, non la sentivo da una vita. Le ho detto che non avevo un centesimo: in 24 ore, è arrivato il bonifico. Ho pagato gli arretrati dell'affitto, le bollette e altri debiti. Mia madre, invece, mi aveva detto "Ammazzati!". Caterina non è mia madre, però, già i suoi erano soldi non dovuti... E la vita va avanti. Il debito più alto, ce l'ho col farmacista.