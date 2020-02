Marco Fantini: età, scelta, altezza, figli

Di Marcello Filograsso sabato 1 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Marco Fantini

Sta per diventare papà Marco Fantini, 29 anni, modello, influencer e noto per la partecipazione al dating show Uomini e Donne. Conosciamolo meglio.

Nato a Correggio, provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre del 1991, ha lavorato come cameriere per poi intraprendere la carriera di modello. Approda nel programma di Maria de Filippi per corteggiare Anna Munafò, ma costei preferisce Emanuele Trimarchi. Diventato tronista, nel corso della trasmissione comunque conosce Beatrice Valli, con la quale si separa dopo la scelta ma poi ritrovata come compagna.

I due hanno tre figli: Alessandro, nato dalla precedente relazione di lei con il calciatore Nicolas Bovi, Bianca, di 2 anni e un altro bambino in arrivo. Negli ultimi giorni proprio il modello, alto 1,95 m, avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Parigi alla sua fidanzata, nel corso di una vacanza a Parigi.

Foto: account Instagram Marco Fantini