Grande Fratello Vip 2020, Pago incontra Serena (e lei diventa concorrente del reality show)

Di Alberto Graziola venerdì 31 gennaio 2020

Grande Fratello Vip 2020, l'incontro tra Pago e Serena

"Grande Fratello ha necessità di avere più concorrenti nella casa".

Queste le parole di Alfonso Signorini nell'annunciare l'arrivo, come concorrente, di Serena.

Una volta uscito dalla casa, il cantante è stato bendato e portato nel privè dove lo aspetta la sua ex fidanzata. Viene mostrato un filmato dove Pago, in seguito al breve incontro all'inizio del GF ha incontrato Serena ("Il cuore di Pago, per ora, batte solo per quella donna").

E' lei a togliergli la benda, mentre ammette di non stare bene senza di lui. "Anche tu mi manchi" ammette il cantante, dandole in bacio a stampo e abbracciandola forte. "Sto tremando" ammette, stringendola.

"Grandissima dignità anche nella forma, bravissimi" sottolinea Pupo, in studio.

"Io, quando uscirai, ti devo dire un sacco di cose... che ancora non sappiamo, né io di te, né tu di me... Non ci siamo ancora conosciuti veramente" spiega Serena.

"Non abbiamo mai avuto il tempo di conoscerci veramente, eravamo incasinati con problematiche, non abbiamo mai goduto del fidanzamento..." rivela a Signorini, la ragazza.