Grande Fratello Vip 4, Pago: "Ho bisogno di parlare con Serena..." (Video)

Nel daytime di oggi del Grande Fratello Vip 4, andato in onda su Canale 5, abbiamo visto Pago parlare di Serena Enardu, sia in confessionale che durante una conversazione con Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro.

Il cantautore ha espresso il desiderio di parlare con Serena:

Mi farei un paio di giorni con chi dico io... Mi piacerebbe farmi una bella chiacchierata con Serena. La distrazione che c'è fuori, qui dentro non ce l'hai, due sguardi, così, tête-à-tête... Non so lei cosa stia facendo, se quello che percepisco è la verità, se si trova lì ad aspettare un segnale da me... Capire queste cose mi farebbe piacere. Ho bisogno di parlare di Serena, ho bisogno di parlarci, dopo un mese, una chiacchierata posso farmela...

Paolo Ciavarro, invece, appare sempre più preso da Clizia Incorvaia che ricambia in parte il suo interesse. La fashion blogger, però, è un po' preoccupata dalla differenza d'età:

E' molta carina come persona, mi sembra di conoscerlo da sempre. E' una persona molto chiusa, lo so, parla poco di lui, nonostante parliamo molto. Si apre pian piano. A me piace molto Paolo perché è un ragazzo che parla la mia stessa lingua. In casa, è quello più vicino a me. Lo trovo affine a me.