Temptation Island, ex protagonista agli arresti domiciliari: "Non sono libero"

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 gennaio 2020

Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island, è agli arresti domiciliari

Alessio Bruno, ex protagonista di 'Temptation Island', in un lungo post, pubblicato su Instagram, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad avere un lungo periodo di lontananza dei social. Ha affidato al proprio account, tutti gli aggiornamenti sul proprio debito nei confronti della legge:



























Visualizza questo post su Instagram







































La distruzione è una forma di creazione!

Un post condiviso da Alessio (@alessiobruno88) in data: 30 Gen 2020 alle ore 8:34 PST

"Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di due anni e otto mesi che sto scontando agli arresti domiciliari. La fortuna di essere incensurato ha fatto sì che mi abbiano dato l'opportunità di aver ottenuto i lavorati (esco solo per andare a lavoro".

L'ex protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia, spera, in breve tempo, di saldare i propri obblighi con la giustizia per ottenere un'occasione di riscatto e dimostrare, al mondo intero, di essere una persona completamente nuova:

"Sto aspettando ansioso il giorno di poter riscattare la mia vita per me, per la mia famiglia, per i miei amici, per le persone che credono in me e per ultima, ma assolutamente non la meno importante, per la donna che amo e che, nonostante i nostri momenti particolarmente difficili dovuti a questa situazione, mi è sempre stata vicina dimostrandomi l'amore che prova".