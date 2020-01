Clizia Incorvaia: le dichiarazioni di una presunta amante di Francesco Sarcina

Di Fabio Morasca venerdì 31 gennaio 2020

Una presunta amante di Francesco Sarcina è stata intervistata da Novella 2000.

Durante la prossima settimana, Clizia Incorvaia e il suo ex marito, Francesco Sarcina, saranno entrambi presenti in tv. La fashion blogger 33enne è, da diverse settimane, in onda con la quarta edizione del Grande Fratello Vip mentre il cantante e chitarrista, leader de Le Vibrazioni, sarà in gara con la sua band alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Nel frattempo, la loro turbolenta separazione continua a far discutere anche perché, adesso, è spuntata fuori anche una presunta amante di Francesco Sarcina, intervistata da Novella 2000.

La ragazza si chiama Grazia Sepe, ragazza campana di 22 anni, che, a Novella 2000, ha raccontato come sarebbe avvenuto il primo incontro con Sarcina e come si sarebbe instaurata la relazione:

Ci siamo conosciuti ad un suo concerto a Napoli, mi sono avvicinata, ci siamo fatti un selfie. Ci siamo piaciuti subito. Poi, su Facebook, gli ho scritto: "Ti ricordi?". E lui: "Come potrei dimenticare?". Ha aggiunto: "Scrivimi sulla mail che è più sicura". Nel 2016, sono venuta a Milano, ci siamo incontrati al suo locale sui Navigli ed è scattato subito qualcosa. Il primo bacio, ce lo siamo dati lì. Ci incontravamo tutti i giovedì e i venerdì sera, ci vedevamo al suo locale, poi andavamo a ballare. Ci vedevamo la sera, non di giorno però, perché lui stava con la famiglia.

Stando al racconto di Grazia Sepe, ai tempi della sua relazione con il cantante, Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia vivevano, sostanzialmente, da separati in casa:

Mi diceva che erano separati in casa. Posso provare tutto ciò che dico, perché ho i messaggi WhatsApp che ci scambiavamo. Lui mi diceva che era solo un matrimonio da gossip. Lui diceva che, nei fatti, lui e Clizia vivevano da separati in casa.

Grazia Sepe avrebbe avuto anche un confronto con la Incorvaia poiché il tradimento sarebbe successivamente venuto a galla:

Con Clizia, ho avuto un confronto. A un certo punto, mi hanno rubato l’account dei social, lei ha scoperto che io e Francesco stavamo insieme, siamo arrivate a sentirci. In realtà, ho avuto uno scontro con Clizia e, in quel momento, ho negato la relazione con Francesco. Si è allontanato. Mi ha detto: "Hai combinato un casino".

Successivamente, nel 2019, tra Sarcina e la Sepe ci sarebbe stato un riavvicinamento ma la 22enne ha aggiunto di essersi sentita presa in giro dopo che il cantante ha recentemente dichiarato di essere single.