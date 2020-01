Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez: "Mi sento pronta per un figlio" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 gennaio 2020

Licia Nunez pronta a diventare mamma: la confessione a Barbara Alberti all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Oggi pomeriggio, Licia Nunez si è lasciata andare ad importanti confessioni sulla propria vita. L'attrice ha manifestato l'intenzione di diventare mamma. Ne ha parlato a lungo con la compagna Barbara Eboli a pochi giorni prima del suo ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip':

"Ho desiderio di una progettualità, di avere un figlio. Mi sento pronta per questo passo e gliel'ho detto. In un momento in cui non c'era serenità. Eravamo in una situazione dove ero particolarmente stressata. Anche lei mi è stata accanto dal primo all'ultimo giorno di questo progetto. Non ricordo cosa era successo. Ma io le ho detto: 'Guardami, ascoltami. Devi capire anche le mie esigenze. Forse non ti sei accorta che ho voglia di avere un figlio'. Era una cosa di cui non avevamo parlato in precedenza. Tutto questo è avvenuto prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Le ho detto ne parleremo in un altro momento".

Dopo l'ingresso nel loft della fidanzata, Licia ha deciso di mettere da parte tutti i dissapori con l'ex Imma Battaglia per rivolgere pensieri e parole dolci a quella che considera la donna della sua vita.