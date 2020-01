Uomini e Donne anticipazioni trono over 30 gennaio 2020: Ida Platano in lacrime

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 gennaio 2020

Le nuove anticipazioni del trono over di Uomini e Donne del 30 gennaio 2020

Oggi pomeriggio, si è registrata un nuovo appuntamento del trono over di 'Uomini e Donne'. Grazie al sempre informato Vicolodellenews, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sulla puntata inedita del programma condotto da Maria De Filippi.

Ci sono novità sulla coppia Ida Platano - Riccardo Guarnieri usciti dalla trasmissione per provare a viversi a pieno lontano dalle telecamere. Purtroppo, qualcosa sembra non essere andata per il verso giusto. Ecco quello che è successo nell'ultima registrazione:

"Ida è tornata per fare la sfilata, le chiedono se va tutto bene con Riccardo ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si sono presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere, tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura".

Il cavaliere, prima di uscire dallo studio di U & D, aveva chiesto alla fidanzata di sposarlo per iniziare un futuro roseo assieme. Cosa avrà rotto gli equilibri e annullato i programmi? Lo scopriremo nelle prossime puntate...