Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: corteggiamento finito? (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 30 gennaio 2020

Paolo Ciavarro mette fine al corteggiamento di Clizia Incorvaia?

Paolo Ciavarro, ieri sera, ha invitato ufficialmente, Clizia Incorvaia a trascorrere una serata assieme dopo la fine del 'Grande Fratello Vip'. Il gieffino, nelle scorse ore, ha già pensato alla location per il loro primo appuntamento. Ma, al momento, non coincidono le visioni dell'uscita.

Ecco lo scambio di vedute con Pago in qualità di testimone:

Ciavarro: "Lei fa l'altolocata. Lei vuole altri lidi"

Incorvaia: "Scusa ma, al primo appuntamento, mi porti a bere due birre e a mangiare un panino?! Ma uno che vive a Roma deve portarmi per forza a Fregene?

Ciavarro: "Fregene è piena di lidi, ristoranti fighissimi. Quello che mi dà più fastidio è che non apprezza il gesto romantico..."

Incorvaia: "Ma puoi portare una siciliana a Fregene?! Piuttosto mi porti in una spiaggia isolata, più wild con una bottiglia di vino di una cantina non conosciuta. Scopri una caletta per me. Lui giuda il gozzo".

Ciavarro: "Per me Clizia è finita, it's over".

La giovane influencer siciliana, però, ha ricevuto apprezzamenti da parte dei genitori di Paolo:

Massimo Ciavarro: "Le donne? Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli" (Fonte Chi)

Eleonora Giorgi: "Ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati, ma sicuramente sono molto affiatati" (Fonte Di Più Tv)