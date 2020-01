Uomini e donne, Giovanni Arrigoni corteggiatore: chi è, Instagram, età, Temptation Island, lavoro

Di Massimo Galanto giovedì 30 gennaio 2020

Tra i nuovi corteggiatori di Sara Amira Shaimi, neo tronista di Uomini e donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì con la conduzione di Maria De Filippi, c'è anche Giovanni Arrigoni. Si tratta di un volto conosciuto dal pubblico televisivo, avendo partecipato in qualità di tentatore alla scorsa edizione di Temptation Island. In quella veste, Giovanni si è fatto notare per il feeling (mai trasformatosi in vera e propria relazione) instaurato con Katia Fanelli, entrata nel reality in coppia con Vittorio Collina (i due si erano conosciuti a Uomini e donne).

Giovanni Arrigoni è un modello che quest'anno compie 30 anni, ma anche un wakeskater, ossia un atleta che pratica la disciplina versione acquatica dello skateboard su ruote, con una tavola di circa 100 cm in legno o vetroresina con la parte superiore in grip (carta vetrata ) e usando un paio di scarpe. In particolare, Arrigoni fa parte del Club Wakeskating Milano ed ha conquistato la medaglia d’argento ai campionati mondiali per l’anno sportivo 2018/2019 nella categoria Open Wakeskate. Il suo soprannome è Speedo.

Su Instagram il suo account giovanni.arrigoni30, nonostante i pochi post pubblicati (75 fino ad oggi) è seguito da oltre 28 mila persone.

Non si hanno molte informazioni in più sulla vita privata di Giovanni Arrigoni, ma pare che il bel ragazzo viva tra Milano e l’Emilia Romagna. Tra le sue passioni anche i viaggi, che lo avrebbe portato anche in Thailandia e Argentina.