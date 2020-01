Diana Caruso: chi è, Instagram, età, Uomini e donne

Di Ivan Buratti giovedì 30 gennaio 2020

Vita privata e curiosità su Diana Caruso di Uomini e donne

Capelli rosso fuoco, occhi celesti e gote sempre colorate. Diana Caruso di Uomini e Donne ha conquistato il parterre maschile nelle ultime settimane di messa in onda della trasmissione, ma di lei si conosce ancora poco. Ecco le informazioni che siamo riusciti ad estrapolare dai social network e dalle registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

Diana Caruso non pare avere più di 50 anni. Laureata in Economia con la passione del bodybuilding e dell'arte (recita in teatro, canta e suona il piano e la chitarra acustica), dal marcato accento siciliano, oseremmo dire catanese, da un tweet si ricava che potrebbe lavorare in banca. Nel tempo libero, si occupa di volontariato. È possibile seguirla sui social attraverso il suo aggiornatissimo profilo Instagram.



Durante la sfilata dal tema "Bella da perdere la testa", Diana ha confessato al pubblico alcuni dettagli del proprio carattere, rivelando il proprio pensiero sul concetto di bellezza:



La bellezza risiede nell'animo della persona, non nell'apparenza. Nella sfilata userò delle cose semplici, per essere belli non c'è modo di vestirsi in modo particolare. Bisogna avere una testa e un cuore, trasmettere emozioni belle e positivi. Si può far perdere la testa anche così.

La donna ha deciso di sfilare in passerella indossando una semplice canotta bianca, un jeans aderente e un paio di décolleté chiare. "Se per far perdere la testa a un uomo, mi devo preoccupare di quello che indosso e non di quello che dico o di come mi comporto, allora non è l'uomo per me", ha aggiunto prima del giudizio del parterre maschile. "La più originale", il commento di Gianni Sperti, che non si è trovato d'accordo con il cavaliere Mattia. Nonostante l'innegabile fascino, infatti, l'uomo si aspettava che la dama sfoggiasse un look più particolare ed elegante.

Attualmente, Diana è al centro di un triangolo amoroso non da poco. La donna sta infatti frequentando i cavalieri Simone e Luca, con cui nella prossima puntata di Uomini e donne entrerà in lite aperta a causa delle frequentazioni "segrete" dell'uomo con altre dame del parterre. Come ne uscirà?