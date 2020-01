Grande Fratello Vip, Massimo Ciavarro: "Paolo? Clizia Incorvaia potrebbe piacergli"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 gennaio 2020

Massimo Ciavarro orgoglioso del comportamento del figlio Paolo all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Massimo Ciavarro, intervistato dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, parla per la prima volta, di Paolo, concorrente del 'Grande Fratello Vip'. L'attore, dopo la partecipazione al reality di Canale 5, sogna un futuro roseo per il figlio nel mondo dello spettacolo:

"Non l’attore, ma il conduttore. Io lo promuovo perché studia, parla bene l’inglese, è laureato, ama lo sport ed è disciplinato: Paolo è un piccolo grande uomo".

Ciavarro è convinto che Paolo, in queste settimane, si farà particolarmente apprezzare per le sue doti specialmente dal gentil sesso:

"All'inizio in difesa. Ma lo conosco. Lui è un “diplomatico - perfettino” che si schiera sempre con i più deboli, pronto a litigare. Tale padre... Sentimentalmente è entrato da single: dopo una storia che non funzionava, ha scelto di interrompere tutto. Le donne? Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore. Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli".

Per il padre, il gieffino è tra i papabili vincitori del programma:

"Potrebbe andare in nomination molte volte per invidia, ma potrebbe vincere perché è un ragazzo adorabile ed è anche figo. Sa, già dalla prima puntata, dopo il suo ingresso, per la prima volta l’ho visto veramente uomo".