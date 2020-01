Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo nuovamente in crisi?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 gennaio 2020

La coppia Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo di nuovo in crisi?

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, lancia una bomba che riguarda una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Sul magazine, diretto da Alfonso Signorini, infatti, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', si parla di una nuova rottura tra Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo (dopo quella rientrata del 2018). Si legge:

"Pare che i fulmini siano caduti nuovamente anche sulla coppia Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione".

La coppia, tra alti e bassi, sta assieme da quasi 15 anni.

Al momento, i diretti interessati, sui social, o via stampa, hanno deciso di non commentare l'indiscrezione. Crisi passeggera, rottura definitiva o fanta gossip?

La cantante di Sora, in queste settimane, è impegnata nella realizzazione del nuovo album. Lo scorso anno, invece, è stata in gara al 'Festival di Sanremo' con 'Le nostre anime di notte', prima estratto dal disco 'La fortuna sia con me'.

Il compagno, e padre di suo figlio Andrea, invece, è reduce dai trionfi di 'The Voice of italy' e del varietà di Rai 1, '20 anni che siamo italiani' accanto a Vanessa Incontrada. Recentemente, ha pubblicato anche un cd, 'Noi due' ed è in tournée con l'amico Nino d'Angelo.