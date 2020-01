Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia: "Paolo Ciavarro è molto più il mio genere rispetto ad Ivan"

Di Fabio Morasca mercoledì 29 gennaio 2020

Clizia Incorvaia ha espresso definitivamente la sua preferenza tra Paolo Ciavarro e l'eliminato Ivan Gonzalez.

Nelle ultime settimane, nella casa del Grande Fratello Vip 4, abbiamo visto Clizia Incorvaia "divisa" tra Paolo Ciavarro e Ivan Gonzalez, l'ex tronista di Uomini e Donne eliminato durante la puntata serale andata in onda venerdì scorso su Canale 5.

A prescindere dall'eliminazione dell'ex tronista spagnolo, Clizia Incorvaia, in un momento di confidenze con Paola Di Benedetto, ha dichiarato che il figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro si avvicina di più al suo ideale di uomo rispetto ad Ivan:

Paolo è molto più il mio genere, rispetto a Ivan.

Parlando di Ivan Gonzalez, che, negli ultimi tempi, aveva espresso un interesse sempre più forte nei suoi riguardi, la fashion blogger siciliana, invece, non ha nascosto qualche dubbio circa il comportamento dell'ex tronista, definito "troppo" romantico.

Clizia Incorvaia, senza girarci troppo intorno, ha anche avuto il dubbio che l'ex tronista avesse deciso di mettere in atto una strategia per destare interesse nel pubblico e per salvarsi, quindi, dalla nomination. Clizia ne ha parlato sia con Paola che con Paolo:

Mi dispiace che sia passata l’idea che io potessi avere un interesse per Ivan, secondo me, l’ultima settimana, lui provava una strategia, troppo romanticismo improvviso.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno costruito una bella intesa all'interno della Casa. L'ingresso improvviso dei tre "Bonazzi", Gianluca Irpino, Jacopo Poponcini e Matteo Alessandroni, però, potrebbe aver provocato un piccolo fastidio a Ciavarro, una piccola reazione di gelosia che il figlio d'arte non ha nascosto:

Certo per voi donne stasera è andata alla grande...

Clizia Incorvaia ha provato a lusingare Paolo Ciavarro con un complimento ("Io ho detto ad Alfonso che il savoir-faire degli uomini della nostra Casa non lo batte nessuno!") che, però, non è riuscito a rassicurarlo fino in fondo ("Facile parlare dopo! Hai raggiunto il tuo obiettivo di andare nella Suite...").