Martina Nasoni: chi è, cuore, altezza, fidanzato, oggi

Di Ivan Buratti lunedì 27 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Martina Nasoni

Chi è Martina Nasoni? Impariamo a conoscere meglio la ragazza, finita sotto i riflettori per la vittoria alla sedicesima edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso.

Nata il 4 aprile 1998, Marta Nasoni è nata a Terni sotto il segno dell'Ariete. Alta 1.68 metri, Martina Nasoni pesa circa 58 kg ed ha molti tatuaggi, tra cui una rosa su una spalla. Tra le sue aspirazioni, infatti, c'è anche quella di diventare tatuatrice professionista. Amante del mondo dello spettacolo, lavora come modella e indossatrice, collezionando alcune importanti esperienze professionali, come Miss Umbria e Miss Italia. Si ferma alle semifinali di Jesolo, ma ciò non le impedisce di partecipare alla sedicesima edizione del Grande Fratello 16, che vince per essersi dimostrata umile e apparentemente lontana da strategie di gioco.

Prima di entrare nella casa più spiata di Italia, Martina Nasoni è stata protagonista di Sanremo: non nei panni della concorrente, dell'ospite o della conduttrice, bensì di protagonista di uno dei testi in gara. Martina Nasoni è infatti la "ragazza dal cuore di latta" che Irama cantava nel 2019 sul palco dell'Ariston. La giovane umbra soffre di cardiomiopatia ipertrofica, patologia che condivide con la mamma. A solo dodici anni, Martina ha iniziato a combattere contro la malattia cardiaca, che l'ha portata a sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica per l'impianto di un Pacemaker, in grado di regolare il suo battito cardiaco. Gli ostacoli della vita non hanno fermato l'ambizione della giovane, che con la sua determinazione e fermezza è riuscita a conquistare l'attenzione di un cantate famoso e poi di tutta Italia.

Uscita dalla casa del Grande Fratello, dopo aver maturato un rapporto confuso e agitato con il coinquilino Daniele Dal Moro, Martina Nasoni ha intrapreso una relazione altalenante per alcuni mesi con il giovane veneto: tanti alti e bassi, un tira e molla continuo arrivato a conclusione poco prima della fine del 2019. Ecco quali sono i pensieri di Martina, che ha parlato al settimanale Nuovo, a poche ore dall'aver appreso che Daniele Del Moro è salito sul trono di Uomini e donne alla ricerca di una nuova compagna:



Quando l’ho saputo ho pianto di rabbia e dispiacere: non mi sento ancora pronta a vederlo accanto a un’altra ragazza. L’ho presa un po’ male, perché sono una persona che fa entrare poca gente nella propria vita ed è brutto per me dover lasciare andare via qualcuno.