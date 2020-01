Nina Moric pubblica chat con Luigi Mario Favoloso che scrive "ho rischiato di ucciderti"

Di Massimo Galanto lunedì 27 gennaio 2020

La reazione della Moric alle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal suo ex fidanzato a Live - Non è la d'Urso

Dopo le dichiarazioni di Luigi Mario Favoloso ieri sera a Live - Non è la d'Urso, è arrivata la inevitabile reazione di Nina Moric, che ha pubblicato sui social alcune chat che sarebbero intercorse con l'ex fidanzato. Il quale, ieri su Canale 5, ha negato fermamente tutte le accuse di violenze ai danni della stessa Moric e di suo figlio Carlos Maria Corona. La showgirl ha reso pubblico uno screenshot nel quale si legge: "Hai ragione. Ti chiedo scusa. Ma quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa, non trovo più me stesso, non trovo più la luce. Da quando li ho letti è cambiato tutto. Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci".

Ma non solo. La Moric ha pubblicato anche un altro stralcio di conversazione privata, nella quale sembrerebbe che Favoloso sostenga di essere stato sul punto di cambiare identità pur di riconquistare l'amata:

Fingermi morto, cambiare identità e faccia, ma non per uccidere il dittatore cattivo. Per averti di nuovo, per farti innamorare di una persona nuova (...) Avevo addirittura trovato già un passaporto e un medico che mi rifacesse alcune cose per essere diverso. Poi è arrivata la tua freddezza (che, ndr) mi ha convinto che forse morire davvero per dimostrarti i miei sentimenti sarebbe la cosa giusta da fare.

La Moric ha anche pubblicato una serie di messaggi nei quali l’ex fidanzato sembra invocare il perdono scomodando, con alcune citazioni, addirittura il Vangelo.