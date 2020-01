Luigi Mario Favoloso: "Nina Moric mi vuole distruggere perché l'ho lasciata. Con mia mamma non ci parlerò più" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 26 gennaio 2020

Luigi Mario Favoloso, ospite a Live Non è la d'Urso, racconta la sua verità sulla scomparsa

Dopo 29 giorni di allontanamento volontario, stasera, a 'Live Non è la d'Urso', Luigi Mario Favoloso è tornato per raccontare la propria verità sulla misteriosa 'sparizione' che ha incuriosito l'opinione pubblica. L'imprenditore ha confessato di voler rompere definitivamente i rapporti con la mamma Loredana perché, a suo dire, ha preso in giro gli spettatori di 'Mattino 5' per una mail ricevuta dal figlio (in realtà l'invio è avvenuto due giorni prima) con successivo ritiro della denuncia. Ecco le parole dell'ex gieffino:

Favoloso: "Dopo questa storia non ci parlerò più. Non voglio avere, con lei, più alcun tipo di rapporto".

L'ex concorrente del 'Grande Fratello' ha respinto le accuse dell'ex fidanzata Nina Moric di aver messo le mani addosso a lei al figlio. La d'Urso ha mostrato le prove fotografiche dei lividi sul corpo dell'ex modella croata:

Favoloso: "Sono cattiverie e bassezze. Nina dichiara che gliele ha fatte la mamma, durante una lite, quando le hanno portato via Carlos. Quella foto ha 4 - 5 anni. Nina mi vuole distruggere perché io l'ho lasciata. Non mi perdona che sia uscito dalla sua vita. E' una donna autolesionista e con mille problemi. E' un modo per continuare un tipo di relazione malata anche in tribunale. Io sono andato via. Io volevo essere libero. Volevo che non mi trovasse. Io volevo fare la mia vita fuori. Io sono qua perché Nina mi ha denunciato. Lei l'ha fatto prima pubblicamente e poi ha fatto la denuncia. Lo sta facendo per continuare la relazione in maniera malata. Io sono, a volte, stato costretto ad arginare alcune situazioni per proteggere lei o qualcuno da lei. Io non ho mai dato un calcio, un pugno o uno schiaffo a lei e Carlos. E' evidente la volontà che lei vuole distruggermi".