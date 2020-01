Domenica Live, è pace tra Mercedesz Henger ed Eva Henger

Di Marco Salaris domenica 26 gennaio 2020

Mercedesz ha riabbracciato la sorella che non vedeva da 7 mesi.

A Domenica Live Eva Henger e sua figlia Mercedesz si ritrovano nuovamente dopo settimane per ritentare un abbraccio che manca da troppo tempo ma soprattutto perché Mercedesz non vede sua sorella da 7 mesi. Madre e figlia un mese fa si è ritrovata nell'ascensore di Live non è la D'Urso per un primo tentativo di riappacificazione andata però a male.

Stavolta Eva tende una mano a Mercedesz ma la ragazza non appare immediatamente propensa alla pace immediata:



L'ultima volta il mio abbraccio lo hai usato contro di me. Hai detto 'lei mi ha abbracciato, mi vuole bene, è Lucas che la ferma'. No mamma, io sono una persona e le mie decisioni le faccio in base a quello che tu hai fatto, e che non dimentico solo perché tu adesso mi tendi una mano

La 28 enne rinfaccia alla madre le parole che l'hanno fatta star male "Hai detto che ho ucciso mio padre per la seconda volta, hai detto che il mio fidanzato è un violento, hai detto che abusa di me, tutte queste cose non spariscono". Madre e figlia si arenano su questi punti, provano a cercare un punto d'incontro ma per buona parte del loro incontro sembra che non si voglia mettere nessuna pietra nel passato.

Come detto però la ragione che ha spinto Mercedesz ad accettare il confronto per la pace con sua madre è legata alla sua sorellina, Jennifer (chiamata Cicci). Dopo qualche esitazione di Barbara D'Urso davanti alle tensioni di Eva e Mercedesz, ha lasciato entrare la bambina che si è lasciata abbandonare ad un abbraccio commovente con Mercedesz.