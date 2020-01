Alba Parietti: oggi, anni, figlio, chi è?

Di Marco Salaris domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Alba Parietti

Alba Parietti (vero nome Alba Antonella Parietti) è nata a Torino il 2 luglio 1961, ha 58 anni. E' del segno del cancro ed è un popolare personaggio televisivo. E' alta 1 metro e 75 centimetri.

Figlia di Francesco Parietti e di Grazia Dipietromaria. Il suo nome è stato ispirato dalla città di Alba.

Alla fine degli anni '70 decide di inoltrarsi nel mondo dello spettacolo partendo dal teatro, il suo esordio è datato 1977 per L'importanza di chiamarsi Ernesto, commedia scritta da Oscar Wilde. L'anno dopo provò la strada della moda partecipando alle selezioni di Miss Italia, senza però avere lo sperato pass per la finale.

Il 1980 è l'anno della prima volta in Radio a fianco di Piero Chiambretti in Radio GRP e in tv su Videogruppo, emittente locale torinese, dove diventa conduttrice di una trasmissione tv. Tre anni dopo i primi importanti passi in avanti con la comparsa in due film: Italian Boys e Sapore di mare e con l'approdo a Galassia 2, titolo di una trasmissione Rai diretta da Gianni Boncompagni.

Parallelamente alla gavetta televisiva che prosegue anche nelle reti fininvest, esaudisce il desiderio di entrare anche nel mercato discografico, lo fa sotto il nome di Alba fra il 1983 e il 1987 pubblicando alcuni singoli di genere dance.

Gli anni '90 saranno però il picco massimo della popolarità. Tutto grazie a Galagol, trasmissione di Telemontecarlo dedicato al calcio e ad uno sgabello che rese le sue gambe le più famose d'Italia. Da quel momento per Alba Parietti la carriera televisiva prende il volo: nel 1991 firma un contratto con la Rai che la porta nel 1992 sul palco dell'Ariston di Sanremo come co-conduttrice a fianco di Pippo Baudo con Milly Carlucci, nello stesso anno vince il premio di personaggio televisivo femminile dell'anno, nel 1993 conduce il Dopofestival.

Fra le altre cose, nel 1994 diventa la prima donna a condurre Striscia la notizia, conduce la serata dedicata ai telegatti, torna in Rai per entrare nel cast di Serata Mondiale con Valeria Marini. Nel 1995 continua l'ascesa al successo con partecipazioni ad altri programmi tv tra Rai e Mediaset. Nel 1997 conduce Macao su Rai 2 mentre l'anno successivo riprova la strada del grande cinema con un ruolo da protagonista nel film Il macellaio diretto da Aurelio Grimaldi.

Torna a Sanremo nel 2004 per condurre nuovamente il Dopofestival a fianco di Bruno Vespa e dallo stesso anno diventa opinionista di alcune trasmissioni da reality show a programmi di attualità tra cui Domenica IN - L'arena condotto da Massimo Giletti su Rai 1, programma che le dà possibilità di esprimersi su diverse tematiche. Diventa primadonna del varietà di Teo Teocoli Il teo - sono tornato normale su Canale 5. E' concorrente di Notti sul ghiaccio nel 2006, conduttrice del numero zero di un talk-show intitolato Grimilde su Italia 1 (mai proseguito), di un reality show Wild West su Rai 2 che non ha avuto successo ed è fra i conduttori 'a rotazione' di Lucignolo nel 2008.

Negli anni successivi continuerà ad essere presente in tv nelle vesti di opinionista e ospite. Ha scritto due libri: nel 1996 Uomini e nel 2012 Da qui non se ne va nessuno editi da Mondadori.

Sentimentalmente è stata legata a Franco Oppini dal 1981, anno in cui la coppia si è sposata, l'anno successivo nasce il primo figlio Francesco Maria Oppini. I due si separano nel 1990 e divorziano 7 anni dopo, nel 1997.

Nel 1991 incontra il docente universitario e politico Stefano Bonaga definita dalla Parietti "una storia d'amore bella e importante, dall'inizio alla fine". La relazione dura sino al 1996, quando Alba incontra l'attore Christopher Lambert.

Tra di loro la passione dura qualche anno, si lasciano ma il cuore di Alba viene occupato nuovamente nel 1999 da un finanziere, Jody Vender. Mentre dal 2001 al 2007 è stata a fianco del principe Giuseppe Lanza di Scalea. Ad oggi Alba sarebbe fidanzata come affermato durante la trasmissione La mia passione nello scorso dicembre su Rai 3:



Mi piace tantissimo, gli sto dando il meglio di me. Credo di essere innamorata, sì. Non sono sicura, in questo momento. C'è una persona che mi piace tantissimo e a cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta.