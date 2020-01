Gerardina Trovato: cantante, oggi, età, ultime notizie, vita privata

Di Fabio Morasca domenica 26 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Gerardina Trovato.

Gerardina Trovato è una cantautrice, nata a Catania il 27 maggio 1967.

La sua carriera artistica ebbe inizio grazie all'incontro con Caterina Caselli che le permise, con la sua etichetta discografica, di pubblicare il suo primo album omonimo. Nel 1993, la Trovato partecipò al Festival di Sanremo, sezione Nuove Proposte, con la canzone Ma non ho più la mia città, classificandosi al secondo posto. L'album di debutto vendette circa 200mila copie.

Nel 1994, Gerardina Trovato tornò a Sanremo con il brano Non è un film, conquistando il quarto posto. L'album Non è un film si rivelò un successo come l'album precedente.

Nel 1996, un suo duetto con Andrea Bocelli, nella canzone Vivere, fu incluso nell'album del tenore toscano, Romanza, l'album italiano più venduto nel mondo, di tutti i tempi, con 25 milioni di copie.

Sempre nel '96, la Trovato ha pubblicato quello che, tuttora, è il suo ultimo album di inediti ufficiale, Ho trovato Gerardina, dal quale fu estratto il tormentone estivo, Piccoli già grandi.

Nel 2000, la cantautrice catanese tornò a Sanremo con il brano Gechi e Vampiri, piazzandosi al decimo posto. Dopo il Festival, la Trovato pubblicò la raccolta Gechi, vampiri e altre storie.

Nel 2005, partecipò al reality show, Music Farm. I progetti discografici pubblicati successivamente non riuscirono a replicare il successo ottenuto con i dischi precedenti.

Nel 2016, Gerardina Trovato rivelò, in un'intervista, di essersi ritirata dalle scene a causa di una nevrosi ossessiva depressiva e a causa anche delle difficoltà di continuare a lavorare nel mondo della musica. Poco tempo dopo, però, la cantautrice pubblicò un nuovo singolo.

Nel 2017, arrivò un nuovo annuncio, da parte dell'artista, sempre riguardante il proprio ritiro dalle scene.

Nel 2020, in un'intervista concessa a Il Messaggero, la cantante ha dichiarato di essere stata esclusa dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Nell'intervista, Gerardina Trovato ha anche parlato delle sue condizioni di salute (oltre alla nevrosi ossessiva depressiva, l'artista soffre di citolisi epatica), delle sue condizioni economiche precarie (la Trovato ha venduto la sua casa a Roma per sanare alcuni debiti ed è tornata a vivere in Sicilia, ricevendo unicamente un sostegno economico da parte della Caritas) e del suo rapporto difficile con la famiglia che avrebbe provato anche a farla interdire. Stando sempre alle sue dichiarazioni, infatti, Gerardina Trovato ha un difficile rapporto con la madre poiché quest'ultima l'accusa di aver sperperato i guadagni in droghe e altri vizi.

In merito, la cantante ha dichiarato di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti.