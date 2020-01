Andrea Damante: età, fidanzata, Instagram, vita privata

Di Claudia Cabrini sabato 25 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Andrea Damante

Difficile che ci sia davvero qualcuno che ancora non lo conosca - non tanto per la sua carriera ma per quel che di lui si è sempre detto e scritto a proposito di vita privata. La sua partecipazione a Uomini e Donne e, soprattutto, la sua storia d'amore con quella che ad oggi sembrerebbe essere l'influencer più potente d'Italia dopo Chiara Ferragni, ha infatti catturato le prime pagine di tutti i giornali, ed anche per questo è lui ad oggi uno tra gli ex tronisti del programma di Maria De Fillippi sicuramente più conosciuto tra tutti.

Di chi stiamo parlando? Di Andrea Damante, dj ed ex fidanzato di Giulia De Lellis che, pare, si sarebbe appena legato ad un'altra ragazza - e stavolta ufficialmente. Ma partiamo dal principio.

Nato a Gela il 3 giugno 1990, Andrea Damante, ad oggi quasi 30 anni, trascorre la maggior parte della sua vita a Verona. I suoi studi lo vedono concentrarsi inizialmente sull'Economia ai tempi dell'Università, salvo abbandonare l'idea di laurearsi soltanto pochi mesi dopo. A 19 anni, infatti, Andrea deciderà di focalizzare le sue attenzioni su di una cosa sola; la musica. Sempre vicino al mondo della moda e al mondo dello spettacolo, Andrea riuscirà a prender parte al reality Temptation Island nel 2014, nei panni del tentatore.

Da quel momento, inizierà a parlarsi di lui in tv - inizialmente grazie alla storia che, a reality terminato, avrebbe unito lui e una fidanzata all'interno del programma, e solo in un secondo momento grazie alla possibilità che Maria De Filippi gli dà di salire sul Trono. Nel 2015 Andrea approda a Uomini e Donne, e ancora oggi il suo viene ricordato come uno dei percorsi più seguiti e amati di sempre. Come ben sappiamo, sceglierà Giulia De Lellis, ragazzina romana ad oggi però diventata molto più di quanto ci si sarebbe mai potuto aspettare.

Si torna intensamente a parlare di Andrea l'anno scorso, quando tra lui e Giulia i rapporti si interrompono definitivamente. Nonostante il dj e l'influencer vengano ancora immortalati insieme, si capisce col tempo che tra i due la storia d'amore sia proprio finita.

Una nuova ondata di popolarità riflessa per il dj veronese arriva con la pubblicazione del libro della sua ex, Giulia, Le corna stanno bene su tutto. Giulia, nel suo primo romanzo, decide di parlare senza mezzi toni né mezze misure delle corna che Andrea le avrebbe fatto. Inevitabilmente, il libro gela ulteriormente il rapporto tra i due.

Soltanto pochi giorni fa, però, abbiamo scoperto che tra Andrea e Giulia sarebbe tornato il sereno. I due avrebbero smesso di farsi la guerra, e al contrario di quanto si potesse mai immaginare hanno iniziato il 2020 augurandosi tante care cose a vicenda. La stessa Giulia, solo pochi giorni fa, avrebbe dichiarato di desiderare solo il meglio per il suo ex, Andrea, e di volergli ancora bene.

Da poco sappiamo inoltre di una nuova fidanzata anche per Damante. La relazione, ufficializzata dal diretto interessato tramite un dolce post Instagram sul suo profilo ufficiale @andreadamante, presenta al grande pubblico quello che lo stesso Andrea definisce "il suo angelo". Ha 20 anni e si chiama Claudia Coppola. I due si sarebbero conosciuti soltanto il 20 dicembre, ma sarebbero già volati insieme alle Maldive per una romantica vacanza di inizio anno.