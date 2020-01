Giulia De Lellis: libro, acne, età, altezza

Di Marcello Filograsso sabato 25 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Giulia De Lellis

Influencer, modella e scrittrice: Giulia De Lellis nell'ultimo anno ha acquisito una popolarità immensa andando molto oltre Uomini e Donne. Conosciamola meglio.

Nata a Ostia il 15 gennaio del 1996, partecipa al dating show condotto da Maria De Filippi nella stagione tv 2015-16, dove conosce e conquista il cuore di Andrea Damante. La situazione peggiora qualche tempo dopo, quando l'ex tronista partecipa al primo Grande Fratello Vip: la ragazza entra nella casa per una puntata e inveisce contro la figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, rea di dargli troppe attenzioni.

Con Andrea anche dopo la fine del reality show ci sono alti e bassi, fino a quando i due non si lasciano e lei finisce tra le braccia del campione di motociclismo Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Ma Giulia non ha dimenticato Andrea, al quale dedica il suo libro inaspettatamente campione di vendite Le corna stanno bene su tutto, diventando il caso letterario del 2019.

La ragazza, oggi 24enne, nonostante l'altezza di 164 cm grazie al suo Instagram sul quale vanta ormai 4,4 milioni di follower è un' apprezzatissima modella. Ha recentemente confessato di soffrire di acne, mostrandola senza ritrosie sui social: “Soffrire di acne non è una vergogna. Passa e c’è la soluzione. Non ci devono fermare cinque, dieci, venti brufoli del cavolo sulla faccia".

Foto: account Instagram Giulia De Lellis