Rebecca De Pasquale: chi è, età, Grande Fratello, Instagram, ex prete

24 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip su Rebecca De Pasquale

Rebecca De Pasquale ha 40 anni è nata a Eboli, paese in provincia di Salerno, ma vive a Prato dove svolge le professioni di colf e dog sitter. Nel 2015, ha preso parte alla quattordicesima edizione del 'Grande Fratello' condotta da Alessia Marcuzzi.

Rebecca ha una storia molto complessa alle spalle: l'ex gieffina, infatti, è nata uomo e si chiamava Sabatino; dopo aver vissuto sei anni all'interno di un monastero per diventare sacerdote, Don Mauro ha deciso di cambiare sesso;

E' spesso opinionista di 'Pomeriggio 5' e 'Live Non è la d'Urso'.

Il suo profilo Instagram ufficiale @rebeccadepasqualereal conta oltre 145 mila iscritti. E' amatissima dal popolo di Youtube per i suoi video esilaranti alle prese con la ginnastica e le tentazioni della buona tavola.

Nel gennaio 2020, ha deciso di dimagrire sottoponendosi alla filosofia alimentare del farmacista Alberico Lemme.

Ha un diploma scientifico e per 5 anni ha studiato al Conservatorio, diplomandosi in canto lirico.

Ha partecipato, qualche tempo fa, ai provini per 'Masterchef'. Si è proposta come naufraga per 'L'Isola dei Famosi'.

E' stata capitano della squadra dei 'diversi' a Ciao Darwin 7.

Non si sa se è ancora fidanzata con il compagno (Massimo?!) con cui conviveva, da diversi anni, durante la partecipazione al reality di Canale 5.