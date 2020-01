Arisa: "Ho un fidanzato friulano. E' un grande amore"

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Arisa, ospite di Vieni da me, presenta la sua famiglia

Arisa, ospite, oggi, venerdì 24 gennaio 2020, è stata ospite di 'Vieni da me' su Rai1 dopo essere stata smascherata a 'Il cantante mascherato' in cui vestiva i panni di Barboncino. La cantante ha presentato, per la prima volta, la sua famiglia le cui iniziali danno vita al suo nome d'arte.

Il suo nucleo familiare è composto da mamma Assunta, papà Antonio e due sorelle Isabella (31 anni) e Sabrina (27).

Arisa: "Mia sorella Sabrina mi imita benissimo. Quando sono spenta, lei è l'unica che riesce a farmi ridere di gusto con le piccole cose. Imitandomi mi fa capire quanto sono scema. Ha una carica comica pazzesca. Isabella, invece, ha un'ilarità e gioia dentro. Ha due figli bellissimi, che sono il dono della nostra famiglia. Teresa e Diego sono attaccati a noi zii e ai nonni. Questo è stato il più bel Natale della mia vita. Mi sento amata. Impari a farti amare. La maturità fa tanto".

Simbiotico il rapporto con i genitori dall'infanzia ad oggi:

Arisa: "Li avevamo soldi a casa. Non ero una ragazzina che voleva poco. Guardavo la televisione, sognavo di andare ad un concerto di Michael Jackson. Mio padre quando scoprì che volevo andare a lavorare, non la prese bene. A 13 anni, ho lavorato ai go kart. A mia mamma dicevo: "Se mi conosceranno mi ameranno".

La giovane interprete, inoltre, ha confessato di essere sentimentalmente impegnata:

"Ho un ragazzo. Mi fa soffrire tanto, tanto. Ha un bellissimo fondoschiena. E' particolare. E' friulano. E' molto carino, molto paziente. E' quasi santo. Se l'amore è stare assieme, aiutarsi nei momenti di difficoltà, resistere sul posto, è un grande amore. E' Pesci ascendente Ariete".