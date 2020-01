Marcello Michisanti: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Marcello Michisanti è uno dei nuovi cavalieri del trono over di 'Uomini e Donne'. Ha 68 anni. E' nato a Roma. Vive a Sacrofano, un paesino alle porte di Roma ed è un buyer di moda. Ha 5 bassotti, 3 cagnolini meticci presi in un canile e 2 gatti.

Ha chiuso, recentemente, una frequentazione con Gemma Galgani. Sta conoscendo meglio Anna Tedesco e Antonella Brini.

Le sue collaboratrici l'hanno iscritto al programma nel tentativo di fargli trovare l'anima gemella. E' single da 35 anni. Ha due figli, Marco 47 anni e Chiara, 39. E' anche nonno. E' vedovo. L'ultima storia importante è durata 3 anni.

L'uomo, però, è pronto a gettarsi a capofitto in una nuova storia d'amore come confessato, questa settimana, ad 'Uomini e Donne Magazine':

"Lavorando nel mondo della moda le occasioni di interagire con le donne non mi mancano, ma non mi sono più innamorato. In me c'è stata una metamorfosi improvvisa: sono cambiato e non mi innamoro più di un corpo, oggi sono attratto dalle menti. Se una bella donna è vuota o se non mi dà qualcosa di più dopo un po' è impossibile per me andare avanti nella relazione. Ovviamente l'occhio vuole sempre la sua parte, quindi apprezzo le donne piacenti e curate, ma mi affeziono molto di più a una persona che sia intelligente, smart... So perfettamente come deve essere la donna che fa per me e sicuramente la qualità principale non deve per forza essere il lato estetico".

Il suo profilo ufficiale Instagram @michisantimarcello conta 461 followers.