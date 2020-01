Grande Fratello Vip 2020, Miriana Trevisan: "Non amo più Pago. E' innamorato di Serena Enardu ma è molto ferito" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 24 gennaio 2020

Miriana Trevisan si confessa a Mattino 5 dopo l'incontro con Pago nella casa del Grande Fratello Vip 2020

A distanza di giorni dal suo ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip 2020', Miriana Trevisan torna a parlare del suo legame speciale con l'ex marito, Pago, padre di suo figlio Nicola. Lo ha fatto, stamattina, ospite di 'Mattino 5'.

La showgirl, ancora una volta, ha ribadito il sentimento amicale che lo lega all'ex compagno, ed esclude definitivamente un ritorno di fiamma. E' sicura che il cantautore sia ancora follemente innamorato dell'ex fidanzata, Serena Enardu che, proprio qualche settimana fa, è entrata nel loft di Cinecittà cercando (senza riuscirci del tutto) un chiarimento definitivo con lui.

Ecco le parole dell'ex reginetta di 'Non è la Rai', rilasciate, oggi, venerdì 24 gennaio 2020, a Federica Panicucci:

"Abbiamo notato io e la su famiglia un cambiamento. Lui ha testa e cuore un po' scombinati, non li riesce ad equilibrare. E' vero io credo che questo momento sia molto romantico. Siamo come se fossimo due fratelli. Siamo maturati assieme. C'è un rapporto che ci lega per nostro ufficiale. Uscito da Temptation Island, E' venuto a casa nostra da nostro figlio. Ci siamo un po' parlati. E' stata una richiesta di aiuto. Ci siamo riuniti. Io non lo ama più. Lui ama questa donna. Siamo uniti da nostro figlio. E' innamorato ma molto ferito. E' difficile perché è un uomo anche molto orgoglioso. Sarà difficile il perdono. Per ricominciare una storia devi perdonare, devi lasciare andare quel momento. Me lo auguro per loro. Mi auguro siano felici. Vedo da parte di lei molta sofferenza ma anche da parte di lui. Sai quando cade la stima, se c'è stato un tradimento... ma non è stato proprio così".