Sonia Pattarino: Instagram, altezza, news, oggi

Di Ivan Buratti venerdì 24 gennaio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Sonia Pattarino

Chi è Sonia Pattarino? Conosciamo meglio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tornata sotto la luce dei riflettori a causa della presenza dell'ex tronista Ivan Gonzalez all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Classe 1987, 33 anni il 7 settembre 2020, Sonia Pattarino è nata a Sassari, sotto il segno della Vergine, ed è alta 170 cm. Diviene nota a livello popolare per aver scelto di corteggiare Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island Vip. Non sappiamo molti dettagli biografici su di lei, ma di certo è stata sposata prima di intraprendere la carriera televisiva. All'età di 26 anni ha detto sì ad un uomo più grande, con cui gestiva un negozio di abbigliamento, che la coppia ha dovuto cedere quando è scoppiata e l'uomo ha preso un aereo per Bali. Una grande delusione d'amore e lavorativa, che non ha impedito alla sarda di ripartire con forza ed energia, iniziando a lavorare nel ristorante di famiglia.

Dopo un percorso travagliato all'interno del dating show di Maria De Filippi, Sonia Pattarino è la scelta del tronista Ivan Gonzalez. Molte le perplessità da parte della ragazza, che lungi dal ricevere una nuova batosta sentimentale, ricambia la scelta, ma con i piedi fissi a terra. La storia con lo spagnolo giunge al termine nel settembre del 2019, dopo la crisi del luglio precedente, determinata dalla lontananza di Ivan, sempre preso dagli impegni di lavoro.

Ora Sonia, forte della popolarità acquisita all'interno del programma Uomini e donne, è un'influencer di successo, con oltre 400.000 seguaci su Instagram, su cui pubblica scatti dei suoi viaggi e dei suoi strepitosi look. È zia di Sofia, a cui ha recentemente dedicato un post davvero strappalacrime:



Quando mi è stato detto dell'arrivo di Sofia, il mio primo pensiero “Oh mamma, diventerò zia!”. Poi per 9 mesi ho provato ad immaginarla e vi devo dire che la mia immaginazione è diventata poi realtà... perché lei è così, tutti i miei pensieri belli, riuniti in un unico amore. Il mio piccolo e grande amore.