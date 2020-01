Teo Mammucari: figli, Thais, età, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 24 gennaio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su su Teo Mammucari

Potrebbe esserci Teo Mammucari dietro l'identità del Coniglio, uno dei personaggi de Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Rai1 del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Conosciamolo meglio.

Nato a Roma il 12 agosto 1964 come Teodoro Mammuccari, dopo gli inizi da animatore turistico e l'esperienza da autore a Scherzi a Parte negli anni Novanta, diventa famoso con la conduzione di Libero nel 2000, il popolare programma di scherzi telefonici della seconda serata di Rai2. Seguono Veline, Velone, Distraction, Cultura Moderna, ancora Scherzi a Parte da conduttore e il revival di Sarabanda in estate su Canale 5. Attualmente è giudice di Tù Sì Que Vales per il quarto anno consecutivo.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2006 al 2009 ha avuto una relazione con Thais Souza Wiggers, ex velina e modella brasiliana. Nel 2008 è nata l’unica figlia di Teo Mammucari, Julia – ma la loro storia è finita poco dopo, anche se i due sono rimasti ottimi amici. Subito dopo ha una relazione con Aida Yespica, ma lei lo tradisce con Salvatore De Lorenzis, ex marito di Carolina del Grande Fratello. Gli sono stati attribuiti flirt anche con Samantha De Grenet e Raffaella Fico. Attualmente non si sa molto sull'attuale vita privata del conduttore.