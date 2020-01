Uomini e donne, Armando nella bufera con l'ex fidanzata. Veronica e Roberta contro il cavaliere (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 23 gennaio 2020

Scontro in studio fra l'ex fidanzata del cavaliere e le dame del parterre.

La ragazza dice innanzitutto di non essere più fidanzata cavaliere da due anni e mezzo mentre intercorrono solo rapporti lavorativi da cinque anni: "Ho cancellato alcune foto" afferma in risposta ad una domanda di Gianni Sperti che le ha chiesto se avesse cancellato delle foto nei giorni precedenti al confronto in studio. Armando così prende la parola spiegando che ha conosciuto Jeanette in un momento delicato della sua vita "Ero depresso, lei mi ha salvato. Non tutti gli amori devono finire con l'odio".

A quel punto Veronica Ursida (dama con la quale Armando ha avuto a che fare) prende parola accusando la donna di aver ricevuto degli attacchi da parte sua nei social. Tina dopo aver sentito le parole di Veronica attacca l'ex fidanzata di Armando chiedendo il perché delle offese nei riguardi di un'altra donna.

Secondo Gianni Sperti Armando e Veronica si stanno nuovamente sentendo, chiede alla dama di portare il suo telefono e leggere le loro discussioni, dalla quale uscirebbero messaggi forti, parole che scuotono anche Roberta di Padua. Si aggiunge anche la voce di Massimiliano che afferma "Sono uscito a cena con Veronica, ma pensava solo ad Armando". Ad ogni modo Veronica decide di tagliare i rapporti con Armando, ma i due continuano a discutere animatamente.