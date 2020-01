Amici 19: Giulia Molino ex corteggiatrice di Uomini e Donne (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

Il passato da corteggiatrice di Giulia Molino di Amici 19

Giulia Molino, titolare del banco di canto di 'Amici 19', nel non troppo lontano 2017, è stata corteggiatrice di Luca Onestini. Ai tempi, l'ex tronista di 'Uomini e Donne' scelse Soleil Sorge. Oggi, il deejay radiofonico, da oltre un anno, è felicemente fidanzato con Ivana Mrazova conosciuta all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'.

Ecco le dichiarazioni della giovane interprete, riprese dalla pagina Instagram ThevoiceofGiulia, per far colpo su Luca:

"Ho tanti ricci quanto disordine, sia nella testa che nella vita. Sono abbastanza disordinata. Però se sono qui ho le idee abbastanza chiare sul fatto che mi piaci. Mi piacciono le tue mani, è una cosa che noto. Noto nelle persone le mani e gli occhi".

Giulia Molino, Amici 19, chi è?

Cantante. Ha 20 anni e vive a Scafati (SA) con la famiglia.

Si definisce molto testarda, fragile e insicura. Deve fare la doccia sia la sera che il mattino seguente e non esce di casa senza profumo. La passione per la musica è nata in un villaggio turistico.