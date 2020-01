Grande Fratello Vip 2020, Federico Rossi a Paola Di Benedetto: "Mi manchi"

Di Sebastiano Cascone giovedì 23 gennaio 2020

La dichiarazione d'amore di Federico Rossi alla fidanzata Paola Di Benedetto del Grande Fratello Vip 2020

Nelle scorse ore, Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede e fidanzato di Paola Di Benedetto, attualmente, reclusa nella casa del 'Grande Fratello Vip', ha postato un lungo messaggio per esprimere la sua vicinanza emotiva all'ex Madre Natura che, proprio, in queste ore, ha ammesso di sentire la mancanza del compagno.

Ecco il post del giovane interprete:

Mi manchi anche tu piccolo baco da seta... Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te".

Solo qualche tempo fa, la gieffina, in confessionale, ha espresso il desiderio di riabbracciare il fidanzato. Chissà che il cantante non decida di fare una sorpresa alla compagna e fare 'irruzione' all'interno della casa del reality show di Canale 5 per farle arrivare la più romantica delle dediche. Oppure farà sentire la propria voce attraverso un videomessaggio molto toccante:

"Sento che tra di noi c'è un sentimento che forse si prova una volta sola nella vita... Mi mancano tanto anche la mia famiglia... i miei amici"

I/le fan sperano in un gesto assai eclatante. Forza Fede, non deluderli!