Giorgia Surina: oggi, figli, età, marito, lavoro

Di Ivan Buratti giovedì 23 gennaio 2020

Scopri tutti gossip e le curiosità su Giorgia Surina, attrice e conduttrice

Conosciamo meglio Giorgia Surina, conduttrice ed attrice italiana, nel cast della puntata di stasera di Don Matteo. Nata a Milano l'8 marzo del 1975 da genitori italo-croati, sotto il segno dei Pesci, nel 2020 Giorgia Surina compirà 45 anni.

Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione conseguita presso lo IULM di Milano (e la vittoria della fascia Miss IULM!), debutta in televisione con Junior Tv nella trasmissione Casa J. A soli 23 anni, nel 1998, approda ad MTV Italia col programa Hitlist Italia, mentre direttamente da Londra guida Selec London. Nel 1999 diventa una delle icone dei teenager grazie alla conduzione di TRL: Total Request Live, programma divenuto cult per una generazione, che le consente di entrare in contatto per tre stagioni con grandi nomi della musica nazionale ed internazionale, quelli di maggior successo a cavallo tra gli anni '90 e i primi del 2000. Il successo in televisione la porta al cinema, quando nel 2004 è nel cast di Una talpa al bioparco di Fulvio Ottaviana. Dal 2004 al 2o05 è la conduttrice di Zelig Off, contenitore comico della seconda serata di Canale 5. L'esperienza con MTV si conclude quando passa nella scuderia di Radio 101 e recita nella serie di Italia 1 Love Bugs. Nel 2008, l'approdo alla fiction televisiva di prima serata, dove oggi esprime al massimo il suo talento recitativo: R.I.S. 4 - Delitti Imperfetti, Un Medico in Famiglia, Don Matteo, solo per citarne alcune. Ogni sabato e domenica, dalle 19.00 alle 21.00, è in onda con il programma Shaker su RTL 102.5, insieme a Carlo Elli.

Per quanto riguarda l'amore, ha vissuto due storie importanti nella sua vita: dai 22 ai 27 anni è stata legata sentimentalmente ad Antonio Campo Dell'Orto, direttore generale della Rai dall'agosto 2015 al giugno 2017, di 11 anni maggiore di lei. Successivamente, ha vissuto un'intensa relazione con l'attore Nicolas Vaporidis, con cui è convolata a nozze a Mykonos, lontana dagli occhi indiscreti delle telecamere. Il matrimonio, tuttavia, è durato appena due anni, dal 2012 al 2014. Attualmente si dichiara single. Non ha figli.