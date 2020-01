Valeria Marini: "Rita Rusic non può diffamarmi così. Antonella Elia e Antonio Zequila irrispettosi" (VIDEO)

giovedì 23 gennaio 2020

La showgirl a La repubblica delle donne commenta il faccia a faccia con la produttrice cinematografica avuto al Grande Fratello VIP



A La repubblica delle donne Valeria Marini, presenza fissa della trasmissione, è tornata sul confronto avuto con Rita Rusic nella casa del Grande Fratello VIP nella quinta puntata andata in onda lunedì: "Io sono entrata nella casa con l'intenzione di fare pace" ribadendo che la produttrice tv ha continuato a dire bugie sul suo conto:



Io sono stata a fianco di Vittorio (Cecchi gori, ndr). Sfido chiunque a trovare una mia dichiarazione contro questa persona (si riferisce alla Rusic, ndr). Lei ha detto che io sono una rovinafamiglie e questo molto grave, non puoi diffamare una persona come me dato che alla famiglia ci tengo tanto. Sono andata a chiarire in tv perché sono state dette delle cose false nei miei confronti.

Piero Chiambretti si rivolge alla Marini puntualizzando che stavolta le affermazioni della Rusic dette ai giornali sono state dette faccia a faccia ma lei risponde: "No ha fatto finta di nulla".

Viene mostrato in un filmato ciò che è accaduto nel post-confronto, ovvero quando la Rusic rientra nella stanza da letto dove il resto dei VIP commenta il faccia a faccia, alcuni come Antonella Elia e Antonio Zequila si spingono a velenose dichiarazioni come "Lei è un mostro" "Sembrava il triplo di te, c'ha un c**o tanto" "L'hai affondata e uccisa" "E' un cess0 colossale".

Al ritorno in studio la showgirl è visibilmente innervosita:



A parte che è brutto tutto questo, ma si vede proprio chiaramente che è una farsa. Alfonso Signorini sta portando il Grande Fratello VIP verso la qualità per lanciare dei messaggi sulla famiglia e il rispetto. Non mi sembra che questo sia stato rispettoso.

Francesca Barra, tra le ministre del programma, condanna il comportamento di Antonella Elia (curiosamente fino a poco tempo fa era una componente del cast del programma): "Chi va in televisione ha un privilegio, quello di comunicare al prossimo. Se questo privilegio lo morifichi e dai un messaggio di aggressività verbale tu devi uscire dalla casa del Grande Fratello". Valeria Marini la segue e conclude: "Dato che una settimana prima è stato squalificato un concorrente (si riferisce a Salvo Veneziano, ndr) ed il Grande Fratello vuole portare un messaggio di rispetto allora hai assolutamente ragione"