Nino Frassica: Don Matteo, età, Novella Bella, compagna, film

Di Fabio Morasca giovedì 23 gennaio 2020

Nino Frassica è un popolare attore, comico e conduttore siciliano, nato a Messina nel 1950, lanciato da Renzo Arbore, soprattutto nei suoi varietà, Quelli della Notte e Indietro Tutta.

Da vent'anni, Frassica interpreta il ruolo del maresciallo Nino Cecchini per la fiction di Rai 1, Don Matteo. A proposito di questo ruolo, intervistato da Telesette, l'attore ha dichiarato di non essersi sentito mai imprigionato nel personaggio: "Ho sempre potuto mostrare le mie due facce. C’è quella dell’attore che ha studiato e quella più irrequieta dell’autore, dell’umorista che ama il surreale".

Il prossimo 11 dicembre, Nino Frassica compirà 70 anni.

Dal 2015, Nino Frassica fa parte del cast fisso di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio, da quest'anno in onda su Rai 2.

Lo sketch di Nino Frassica a Che tempo che fa, Novella Bella, parodia delle classiche riviste di gossip, ha riscosso molto successo. L'attore comico, nel 2018, ha pubblicato un libro, intitolato, appunto, Novella Bella, ispirato alla sua rubrica televisiva.

Per quanto riguarda la vita privata di Nino Frassica, l'attore è sposato con Barbara Exignotis, attrice di teatro ed ex attrice di film per adulti. Dopo dieci anni di fidanzamento, Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono sposati a Roma, con rito civile, nel 2018. Tra Nino Frassica e sua moglie (nata nel 1975), ci sono 25 anni di differenza.

I testimoni di nozze di Nino Frassica sono stati Pietro Pulcini e Francesco Scali, suoi colleghi in Don Matteo.

Prima di sposarsi con Barbara Exignotis, Nino Frassica è stato sposato con Daniela Conti: il loro matrimonio è durato otto anni, dal 1985 al 1993.

Nella filmografia di Nino Frassica, troviamo film come "FF.SS." - Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?", Mortacci, Anni 90, Sognando la California, Miracolo Italiano, Baaria, diretto da Giuseppe Tornatore, Somewhere, diretto da Sofia Coppola, The Tourist, con Johnny Depp e Angelina Jolie, Italiano Medio, Andiamo a quel paese e tante altre pellicole.