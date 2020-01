Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: "Non amo più Francesco Sarcina. Ivan Gonzalez non è il mio tipo" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 gennaio 2020

Clizia Incorvaia divisa tra l'amore finito per Francesco Sarcina e la conoscenza con Ivan Gonzalez

Nella giornata di ieri, Clizia Incorvaia, in giardino, ascoltata da Ivan Gonzalez, ha avuto modo di riflettere sulle frasi dell'ex marito Francesco Sarcina che, a suo dire, è ritornato ad essere felice dopo il clamore mediatico degli ultimi mesi:

Clizia: "Quello che ho letto ieri, per me, è acqua fresca. Sono stata presa per strega da tutta Italia. Sono solo felice per lui. Però, penso, che quando uno è davvero felice non lo grida al mondo. Questa cosa mi fa sorridere. Bene per lui, no?! Io, in realtà, ho trascinato, per anni, per mia figlia. Non amo più Francesco. L'ho amato tanto, ma ho sofferto anche tanto. Volevo far crescere mia figlia in una famiglia unita. Io mi vergognavo di far parte delle persone separate".

Il modello spagnolo sembra molto interessato ad approfondire la conoscenza con l'ex tentatore di 'Temptation Island Vip', ma, stanotte, confidandosi con Rita Rusic e Paola Di Benedetto, sembra aver le idee molto chiare sul tipo di uomo che, oggi, vorrebbe al proprio fianco:

Clizia: "Mi sa che avete sbagliato tutto. Lo trovo sicuramente un ragazzo molto carino, molto dolce, simpatico, sensibile. Ha troppa 'tartaruga'. Se vedi il mio ex, prima del mio ex marito, era biondo, alto, occhi azzurri, un piccolo Lord. Patrick l'ha conosciuto. Era diametralmente opposto. Non seguo mai un prototipo. Dipende l'anima che mi ispira e mi cattura. Ivan è l'unico uomo che, con me, ha parlato di cose importanti, dell'amore. Si è anche commosso, è molto tenero, carino. Ma non è il mio tipo".