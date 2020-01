Gemma Galgani: ex marito, data di nascita, lavoro, figli

Conosciamo meglio Gemma Galgani, tra i personaggi televisivi di maggior successo degli ultimi anni, che il pubblico ha imparato a conoscere durante le stagioni di Uomini e donne, programma del pomeriggio di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Chi è Gemma Galgani? Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950 (ha compiuto 70 anni poche settimane fa), sotto il segno del Capricorno. La donna è alta 1 metro e 68 centimetri e pesa 55 chili. Dopo essersi diplomata all'Istituto d'arte, pur rimanendo col sogno di diventare una ballerina di danza classica, nel 1969 inizia a lavorare al Teatro Alfieri di Torino dal 1969, lasciando l'occupazione agli inizi degli anni Ottanta. Successivamente, entra nell'organico del Teatro Colosseo, un'istituzione della città sabauda, come direttrice di sala. Al settimanale Nuovo ha raccontato così la passione per la sua occupazione:



Amo il mio lavoro, mi tiene giovane nello spirito, mi riempie di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto più piacevole. Devo stare molte ore in piedi, cammino tanto e tutto questo movimento aiuta la mia forma fisica.

Il ruolo in teatro le permette di entrare in contatto con celebri personaggi dello spettacolo italiano, tra cui il conduttore tv Walter Chiari, con cui si vocifera abbia avuto una storia d'amore. E proprio grazie all'amore, alla ricerca dell'amore, Gemma Galgani è riuscita a ritagliarsi uno spazio in televisione. Approdata nel dating show Uomini e donne nel 2010, la dama torinese non è ancora riuscita a trovare il cavaliere con cui uscire definitivamente dalla trasmissione ed intraprendere una relazione stabile. Molti i corteggiatori che hanno cercato di conquistarla: tra questi, vale la pena ricordare Ennio Zingarelli, Remo Proietti, Marco Firpo, Rocco Fredella e Jean Louis Ciano. Tuttavia, l'uomo che le ha fatto battere di più il cuore è Giorgio Manetti, il "gabbiano" di Firenze. Conosciuto nel gennaio del 2015, il loro rapporto ha conosciuto alti e bassi, terminando ufficialmente il 4 settembre, data ormai diventata per tutti gli spettatori del programma il Gemma Galgani's Day.

La partecipazione al programma di Canale 5, il successo popolare e gli scontri epici con l'opinionista Tina Cipollari le hanno permesso di apparire anche in altre trasmissioni, come in Temptation Island (nel ruolo di consigliera per l'amica Idea Platano) e in Selfie - Le cose cambiano con Simona Ventura.

Qualche curiosità su Gemma Galgani. Pochi sanno che la donna è stata sposata da giovanissima: all'età di 23 anni è convolata a nozze con un ragazzo più piccolo di lei di quattro anni, Francesco D'Acqui, ma il loro matrimonio è durato solo sei mesi per la gelosia di lui. Inoltre, Gemma Galgani condivide nome e cognome con una mistica di Lucca, nata nel 1878 e morta nel 1903, legata spiritualmente all'ordine dei passionisti e canonizzata da papa Pio XII nel 1940. Non ha figli, a tal proposito, ha rivelato alcuni anni fa al settimanale DiPiù:



Ho sempre avuto la possibilità di avere figli ma non sono arrivati. Questo però non mi fa sentire meno donna. Con mio marito ne avevamo parlato, ma avevamo già corso tanto con le nozze. Ho riavuto il desiderio di avere un figlio a 40 anni. Ero nelle condizioni di averlo, ma ci rinunciai, per un condizionamento culturale. Appartengo a una generazione per la quale avere un figlio a quell’età significa essere strani. Così lasciai perdere