Mara Maionchi: marito, figli, età, altezza

Di Marcello Filograsso mercoledì 22 gennaio 2020

Conosciamo meglio la discografica che ha scoperto Gianna Nannini e Tiziano Ferro.

I più la conoscono per la sua carriera di giudice in diversi talent show televisivi (X Factor, Amici, Sanremo Young, Italia's got Talent), ma Mara Maionchi è soprattutto una discografica scopritrice di diversi cantanti. Conosciamola meglio.

Nata a Bologna il 22 aprile 1941, negli anni Sessanta lavora per l'etichetta discografica Ariston Records, collaborando con Ornella Vanoni e Mino Reitano. Qualche tempo dopo Mogol e Lucio Battisti la vogliono come ufficio stampa per la Numero Uno.

Negli decennio successivo la Maionchi scopre con la Fonit Cetra Gianna Nannini, oltre a ricavare soddisfazioni da Umberto Tozzi. Nel 1981 segue a Sanremo Eduardo De Crescenzo, che vi portò la magnifica canzone Ancora. Successivamente fonda la Non ho l'età con il marito Alberto Salerno, scoprendo un giovanissimo e sovrappeso Tiziano Ferro, allora escluso dalla sezione Giovani del Festival di Sanremo 2000.

Ma è dal 2008 che la Maionchi vive una seconda giovinezza, stavolta in tv: viene arruolata come giudice nella prima edizione di X Factor con Morgan e Simona Ventura, stupendo il pubblico per non avere peli sulla lingua, ma non sarà che l'inizio di una lunga carriera televisiva che la vedrà impegnata in tanti programmi del piccolo schermo.

Per quanto riguarda la vita privata, la Maionchi è sposata dal 1976 con il produttore e paroliere Alberto Salerno. Dal loro matrimonio sono nate nel 1971 Giulia e nel 1981 Camilla. Nel 2011 e 2018 la prima la rende nonna di Nicolò e Margherita, nel 2015 invece Camilla dà alla luce Mirtilla.

La discografica, oggi 79enne e alta 1,70 m, ha dovuto lottare contro il tumore a entrambi i seni nel 2014. Ha dichiarato di essere stata salvata dalla diagnosi precoce. Attualmente è impegnata nella giuria di Italia's Got Talent.