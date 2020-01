Simona Ventura; età, figli, carriera, compagno

Di Claudia Cabrini mercoledì 22 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Simona Ventura

Non ha poi molto bisogno di presentazioni, ma noi di lei vogliamo comunque svelarvi ogni cosa. La splendida conduttrice Simona Ventura nasce a Bentivoglio, in provincia di Bologna, l'1 aprile del 1965, ma da giovanissima - appena adolescente per la verità - si trasferisce con la sua famiglia a Chivasso.

Le porte dello spettacolo si apriranno per lei grazie alla sua prima partecipazione a quello che all'epoca era sicuramente il concorso di bellezza più famoso d'Italia; Miss Muretto, che la Ventura vince nel 1985 accedendo di diritto al più importante Miss Italia. Di lì a poco, sbarca anche in tv, inizialmente come giornalista sportiva dove già nel 1988 inizierà ad arricchire il suo curriculum conducendo i programmi di punta di TMC, prima di approdare a Mediaset agli inizi degli anni '90. Il suo primo vero trampolino di lancio arriva con Mai Dire Gol e la Gialappa’s Band, ma la riconferma della sua bravura e del suo successo avviene con Scherzi a Parte, Comici, Zelig e Le Iene.

Seguirà un passaggio alla Rai, dove Simona inizierà a condurre Quelli che il calcio, ritornando ad occuparsi di sport, e poi L'Isola dei Famosi, X Factor e Music Farm. Nel 2010 passa a Sky, per tornare ad X Factor da conduttrice.

Anche la sua vita privata, negli anni, è sempre stata oggetto di gossip. Dopo essersi sposata con il calciatore Stefano Bettarini nel 1998, e aver dato alla luce i due figli Niccolò, nato proprio quell'anno, e Giacomo, nel 2000, sarà nel 2008 che i due coniugi inizieranno a soffrire di una profonda crisi coniugale che li porterà alla definitiva separazione.

Nello stesso periodo, escono i primi rumors a proposito di un flirt tra Simona Ventura e il marito di Cristina Parodi, Giorgio Gori - rumors confermati dallo stesso Stefano Bettarini che, a più riprese e anche di recente, dichiara di averli sorpresi in atteggiamenti intimi ed inequivocabili, venendo solo così a conoscenza del fatto che Simona lo tradisse probabilmente da tempo.

Qualche anno dopo, però, e più precisamente nel 2010, Simona incontrerà l'uomo della sua vita, Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier. Relazione importante al punto da decidere, insieme, di prendere in adozione una bimba, Caterina, che ancora oggi vive con Simona. La relazione tra i due però ad un certo punto si spezza. Il loro legame si è interrotto lo scorso anno, nel 2018, ma di comune accordo. Tra Gerò e Simona intercorre ancora uno splendido rapporto di rispetto e amore reciproco del quale la conduttrice va molto fiera.

Qualche mese dopo, Simona ha rivelato pubblicamente di essersi fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi, conosciuto ad una serata di gala. Sarebbe stato colpo di fulmine tra i due, e potremmo dire 'Galeotto fu quel libro'. Simona avrebbe infatti dichiarato che proprio il più recente libro scritto da Terzi sia stato per lei il pretesto per poter fare il primo passo nei confronti del giornalista.

I due, hanno recentemente dichiarato di desiderare anche il matrimonio.