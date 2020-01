Giulia d'Urso e Giulio Raselli: prima cena di coppia e dichiarazione d'amore (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

La prima cena e le promesse di convivenza di Giulio Raselli e Giulia d'Urso di Uomini e Donne

WittyTv, nelle scorse ore, ha ripreso i primi momenti di neo coppia di Giulia d'Urso e Giulio Raselli (Qui, il video). I due innamorati hanno visionato le immagini più emozionanti del loro percorso all'interno di 'Uomini e Donne' fino al giorno della scelta:

Giulio: "Sono felice, sto bene. Tu sei una persona che mi ha sempre messo il sorriso nonostante tutto. E' una cosa che faccio fatica. Ogni volta che uscivo con te in esterna era felicità. A noi (brindando, ndb). A noi ci credo

tantissimo. Provo una cosa che non sentivo da tanto".

Giulia: "Anch'io e mai così forte"

Giulio: "Quanto cazzo sei figa".

I fidanzatini, poi, si sono scambiati importanti promesse per il futuro:

Giulio (visionando le foto della scelta, ndb): Era l'attesa di quel momento... è arrivato... non vedevo l'ora.

Giulia: "Con quel faccino, non capisco se eri agitato, dispiaciuto, emozionato. Ho pensato: 'Magari dovrà dirmi di no'. Speravo che la scelta fosse veloce, breve e meno dolorosa. Io non pensavo che fossi così dolce.

Giulio: "In realtà sono molto dolce con le persone che voglio io. Ci vuole una persona che come te sappia tirarmela fuori. Ho bisogno di quel qualcosa in più che io difficilmente trovo. Hai una forte emotività. Sono convinto che non sei una pagnona. Voglio che tu venga a vivere con me perché sento qualcosa di forte per te. Mi auguro di stare con te sempre perché mi sei mancata. Voglio che sei, e già lo sei, una persona importante nella mia vita.