Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio difende Valeria Marini dopo le offese di Elia e Zequila (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 21 gennaio 2020

Valeria Marini offesa da Antonio Zequila e Antonella Elia dopo il confronto con Rita Rusic.

Valeria Marini, ieri dopo il confronto con Rita Rusic, è stata criticata fortemente dagli altri concorrenti del 'Grande Fratello Vip', per il suo aspetto fisico, scatenando l'ira del popolo del web.

Elia, Zequila e Alberti contro VALERIONA MARINI #GFVIP pic.twitter.com/C02VdiSShK — Nico Insalata (@nicoinsalata) January 20, 2020

In particolare, Antonella Elia ed Antonio Zequila si sono scagliati contro la diva stellare con frasi piuttosto choc se riferite ad una donna:

Elia: "Lei, un mostro, un cesso colossale"

Zequila: Eri di una bellezza in video. Ti giuro! Lei è il triplo di te, c’ha un culo tanto! Ma avete visto che differenza in video?! Un cesso".

Cristiano Malgioglio, con un post su tweet, ha difeso, a spada tratta, l'amica e compagna di lavoro, per i gesti di disprezzo dei gieffini:

Domani sera ci sara' quel gioiello di TV #larepubblucadelledonne con @PChiambretti. Non ci saranno donne contro https://donne.Ci sara' @valeriamarni e non Antonella Elia e per nostra fortuna neanche el mutanda. Non amiamo ilBullismo @GrandeFratello

Oggi, nel corso di 'Pomeriggio 5', anche Paola Caruso si è scagliata contro il comportamento tenuto da alcuni inquilini ieri sera:

Caruso: 'Gli inquilini di questa casa si stanno esprimendo in una maniera molto volgare. Sono entrata io in casa e mi ha detto che ero grassa. Ogni persona che entra in quella casa non va bene. E non è giusto'.