Uomini e donne, sfilata trono over, Valentina piange, Barbara: "Mi sono stancata, sono al limite" (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 21 gennaio 2020

Gianni dà della pesante alla dama del trono over, criticata anche da Mattia. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi

Nella puntata di oggi, martedì 21 gennaio 2020, di Uomini e donne, è andata in scena la sfilata femminile del trono over sul tema Bella da perdere la testa. In questa occasione non sono mancate le discussioni tra le dame e il parterre maschile chiamato a votare. Anche gli opinionisti, ovviamente, hanno fatto la loro parte in questo senso.

In particolare Barbara è stata criticata da Gianni Sperti, secondo il quale "è più dolce uno yogurt scaduto" oltre che "esaurita":

Sei pesante, scocci, martelli e gli uomini scappano.

La dama ha risposto lamentando di essersi "stancata" e di essere giunta "al limite". A farle perdere le staffe anche i commenti velenosi di Mattia. Barbara ha sbottato:

Mi faccio sempre la solita domanda: 'Cosa ci faccio qui?' Non mi sapete valorizzare!

Sul banco degli imputati anche Valentina, bersagliata per la scelta dell'outfit (per Tina un "vestito orrendo", per Anahi "non hai delle belle gambe"). La dama si è messa a piangere, con la De Filippi intenta - invano - a ricordarle che "è un gioco".

Il motivo delle lacrime? Le cose che dite, la maniera con cui le dite...

Per la cronaca, al primo posto si è classificata Pamela, seguita da Roberta, Simonetta, Valentina, Veronica. Barbara settima ("non ha senso questa classifica"), Gemma ottava, Aurora ultima.